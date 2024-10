Le Burundi sur le chemin du redressement

Silas Ntigurirwa, chef de cabinet du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a été reçu mardi par Faure Gnassingbé.

Il était porteur d’un message relatif aux relations de coopération bilatérale, aux questions continentales et internationales.

Le Burundi connaît depuis plusieurs années une situation politique complexe marquée par des tensions internes, des réformes et des défis en matière de droits de l'homme. Depuis l’élection du d’Évariste Ndayishimiye en 2020, qui a succédé à Pierre Nkurunziza après une présidence controversée de 15 ans, le pays est engagé dans un processus de stabilisation et de réconciliation nationale.

Le Burundi fait face à des défis économiques et sociaux importants, exacerbés par la pandémie de COVID-19 et les sanctions économiques internationales qui ont affaibli le pays. La pauvreté, le chômage, et un système de santé fragile restent des obstacles majeurs pour le développement.

Le président Ndayishimiye a initié plusieurs réformes visant à moderniser les institutions publiques et à lutter contre la corruption.

Il a aussi annoncé vouloir améliorer les droits humains et redorer l’image du pays à l’international.