Le FOCAC pilote le lead chinois

Peng Wu, le secrétaire général du Comité de suivi du FOCAC (Forum sino-africain sur la coopération), s’est redu mercredi à l’Assemblée nationale; un bâtiment financé et construit par son pays.

L’officiel chinois a rencontré les élus pour faire le point de la coopération bilatérale, mais aussi parlementaire.

Outre le siège de l’Assemblée, on doit à Beijing le nouvel aéroport, le centre administratif, l’auditorium de la radio-télévision et la réhabilitation du stade de Kégué, le plus vaste du pays.

Beijing a récemment annulé 1,5 milliards de Fcfa ‘de dettes de prêts sans intérêts arrivées à échéance en 2021’, a indiqué le ministère togolais des Affaires étrangères.

De nombreux pays africains, à l’instar du Togo, ont été en mesure de lancer de grands projets structurants (routes, aéroport …) grâce au soutien financier de Beijing sous forme de dons ou de prêts concessionnels.

La Chine peut fournir dans un délai ultra-court ce que l’Union européenne, les Etats-Unis, le Japon ou l’Inde ne peuvent offrir faute de ressources suffisantes.

Les sommes astronomiques injectées par les autorités chinoises ont un double objectif, renforcer l’influence politique et gagner de l’argent à terme.

La Chine va consacrer 60 milliards de dollars supplémentaires au développement économique des pays africains ces prochaines années.

Ce soutien comprendra notamment 15 milliards de dollars d'aide gratuite et de prêts sans intérêts.

Le FOCAC est une plateforme favorisant les relations entre les multiples partenaires africains et la Chine.