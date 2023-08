'Merveilleuse amitié et coopération fructueuse'

L’ambassadrice d’Israël au Togo, Rony Yedidia Clein, a présenté vendredi la copie figurée de ses lettres de créances au ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey.

La cérémonie officielle aura lieu dans quelques semaines à la présidence de la République.

Mme Clein représente son pays en Côte d’Ivoire et a été désignée au Bénin et au Burkina Faso.

La diplomate a commencé sa carrière en 1994. Après des missions à Istanbul, Moscou, Boston et Londres, elle a plus récemment été Chef de Mission adjointe et Chargée d'Affaires à l'Ambassade d'Israël en Inde, au Sri Lanka et au Bhoutan.

Rony Yedidia Clein,a également occupé divers postes au ministère des Affaires Etrangères à Jérusalem. Elle est titulaire d'une licence en littérature anglaise de l'Université de Tel Aviv, d'une maîtrise en études américaines de l'Université hébraïque de Jérusalem et d'une autre maîtrise en politique publique de l'Université hébraïque de Jérusalem.

A l’issue de la rencontre, l’ambassadrice a remercié le chef de la diplomatie togolaise pour son accueil.

‘J'espère que c'est le début d'une merveilleuse amitié et d'une coopération fructueuse’, a-t-elle déclaré.

Les relations entre Lomé et Jérusalem sont très étroites tant sur le plan politique qu’économique.