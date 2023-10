Message de Faure Gnassingbé à son homologue soudanais

'Heureux de poser le pied sur le sol soudanais en cette période de conflits, pour porter le message de paix, de dialogue et de réconciliation du président Faure Gnassingbé à son homologue Abdel Fatah al-Burhan’.

Le ministre des Affaires étrangère du Togo, Robert Dussey, est arrivé à Port Soudan, à un croire un un texte publié ce samedi sur X.

On ignore le contenu du message.

Lomé avait accueilli récemment une dialogue entre belligérants du Darfour.

Depuis le 15 avril, le conflit entre l’armée et les paramilitaires a fait plus de 9.000 morts, selon un bilan très sous-estimé de l'ONU, et 5,6 millions de personnes déplacées et réfugiées.

Différentes tentatives de médiation, principalement celles à Jeddah, n'ont cessé d'échouer, sans jamais décrocher plus que de brèves trêves.

Le président Abdel Fatah al-Burhan est désormais installé à Port Soudan, épargné par les combats.