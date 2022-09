Nos soldats en patrouille à Sévaré

La Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali) a publié mardi sur son compte Twitter une photo d’un Casque bleu togolais montant la garde lors d’une patrouille nocturne à Sévaré.

Les patrouilles conjointes menées par la Minusma et les Forces de défense et de sécurité du Mali apportent sécurité et réconfort à la population civile, indique l’ONU.

Un important contingent togolais est déployé au Mali depuis près de 10 ans.

Les relations entre la Force des Nations Unies et les autorités maliennes se sont tendues depuis le coup d’Etat.