Le président Faure Gnassingbé a réagi jeudi après l’attaque meurtrière dont ont été victimes 7 Casques bleus togolais au Mali.

Je suis profondément attristé et indigné (…) J’exprime aux familles éplorées ma compassion, et à leurs frères d’armes ma solidarité, tout en les assurant que nous ne fléchirons jamais devant l'obscurantisme et la barbarie’, écrit le chef de l’Etat dans un message posté sur les réseaux sociaux.

‘Les forces armées togolaises combattront, aux côtés de la Minusma* et partout ailleurs, l’ennemi commun qu'est le terrorisme’, ajoute M. Gnassingbé.

Le ministre de la Sécurité, Damehame Yark, a salué la mémoire de ces 'héros togolais'.

Sept casques bleus togolais de la Minusma ont été tués mercredi dans une attaque à l’engin explosif improvisé au Mali.

Leur convoi logistique se rendait de Douentza à Sévaré. Il a heurté un engin explosif sur la RN16, dans la région de Bandiagara.

Outre les 7 morts, 3 blessés graves sont à déplorer.

Ce n’est pas la première fois que des militaires togolais payent de leur vie leur engagement pour la paix au Mali. Un pays où de nombreux groupes terroristes sont actifs.

* Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali