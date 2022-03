On vous attend !

L’ambassade des Etats-Unis au Togo est impatiente de recevoir son nouveau représentant, ou plutôt sa nouvelle représentante, indique un tweet de la représentation US.

Elizabeth Fitzsimmons devrait prendre ses fonctions à Lomé dans quelques semaines.

Mme Fitzsimmons, diplomate de carrière, a occupé de nombreux postes à responsabilité au Département d’Etat. Elle a servi outre-mer à Taïwan, à Hong Kong, au Cambodge, en Inde et en Bulgarie.Elle est diplômée de l’Université de Virginie et parle couramment le Bulgare, le Français et le Chinois.

Elle remplace à Lomé Eric William Stromayer qui a rejoint Washington récemment.