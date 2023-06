Plaidoyers pour l'Afrique

Le gouvernement organise, les 21 et 22 octobre la première édition du 'Lomé Peace and Security Forum (LPSF).

'Comment renforcer les transitions politiques vers la gouvernance démocratique en Afrique ?', tel est le thème de la rencontre.

Deux jours d'échanges sur les questions de transitions politiques, de consolidation de la gouvernance démocratique, de construction d'institutions solides et de l'Etat de droit, de renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique.

Le Forum est ouvert aux jeunes africains qui représentent l'avenir du continent et leur offrira l'occasion de présenter leurs messages et plaidoyers en faveur de la paix et de l'avenir de l'Afrique.

Vingt jeunes africains porteurs des meilleurs messages en faveur de la paix seront retenus à l'issue de la sélection sur des critères de qualité et de pertinence.

Les candidats peuvent adresser un dossier au ministère des Affaires étrangères (secretariat.ministre (at) diplomatie.gouv.tg).