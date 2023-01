Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a effectué mercredi une visite de quelques heures à Ouagadougou.

Il était porteur d’un message du président Faure Gnassingbé au chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré.

Ce dernier a rappelé ‘les excellentes relations de bon voisinage et de fraternité entre nos deux pays et a remercié Faure Gnassingbé pour ses initiatives de soutien à la transition qui œuvre à relever les défis sécuritaires liés à la lutte contre le terrorisme et ceux politiques relatifs au retour à l’ordre constitutionnel’, souligne le communiqué publié à l’issue de la visite.

Lors de la rencontre, la question de la lutte contre le terrorisme a été évoquée, notamment à la frontière avec le Togo.

Sur le plan politique, Robert Dussey ‘a salué les efforts du gouvernement du Burkina Faso en vue du retour à une vie constitutionnelle régulière et a réaffirmé le plein soutien du Togo au processus de transition’.

Les autorités du Burkina Faso ont confirmé lundi avoir demandé le départ des troupes françaises basées à Ouagadougou.

Depuis son arrivée au pouvoir en septembre à la faveur d'un putsch, le deuxième en huit mois, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont manifesté leur volonté de diversifier leurs partenariats notamment en matière de lutte contre le jihadisme qui mine ce pays depuis 2015.