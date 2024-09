Rencontre à Pékin avec les dirigeants du PCC

En visite à Pékin dans le cadre du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), le président Faure Gnassingbé, a rencontré une délégation de haut niveau du Parti communiste chinois (PCC), conduite par Wang Huning, membre du Comité permanent du bureau politique du PCC et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois.

Un déjeuner a été offert en l'honneur du chef de l’Etat par le Comité permanent du bureau politique du PCC.

Wang Huning a qualifié le Togo d'« ami sincère » de la Chine, soulignant les relations exceptionnelles qui lient les deux pays depuis des décennies.

Il a a également salué les progrès réalisés au Togo sous le leadership de Faure Gnassingbé, reconnaissant les valeurs républicaines qu’il incarne et les efforts déployés pour le développement économique et social du pays. L’occasion également de féliciter les autorités pour leur diplomatie active.

‘Une diplomatie qui œuvre en faveur de la paix et de la stabilité dans la sous-région ouest-africaine et sur le continent africain en général’, a-t-il déclaré.

Pour sa part, le président Gnassingbé a qualifié le partenariat sino-togolais d’’exemplaire’.

Le Parti Communiste Chinois, fondé en 1921 à Shanghai, est l'organisation politique dominante en Chine et l'unique parti au pouvoir depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949.

Avec plus de 96 millions de membres, le PCC est le plus grand parti politique au monde et joue un rôle central dans la direction de l'État et dans la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et culturelles du pays.