Réponse américaine face aux menaces terroristes

Antony Blinken, le secrétaire d’Etat américain, a loué la coopération entre les Etats-Unis et le Togo.

Dans un message adressé à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance, il a rappelé l’engagement de son pays.

‘Au cours de l'année écoulée, les Etats-Unis ont fourni des vaccins COVID-19 en partenariat avec COVAX, dispensé une formation aux forces de sécurité et aux groupes communautaires pour renforcer leur réponse face aux menaces terroristes dans la région, dispensé une formation professionnelle aux femmes et aux jeunes, soutenu le progrès démocratique, et facilité des programmes de santé, du Corps de la paix et du Plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida. Nous sommes fiers de nous associer au peuple togolais sur ces questions et sur d’autres’, a écrit M. Blinken.