Robert Dussey à Jérusalem

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, s’est entretenu dans la matinée à Jérusalem avec son homologue Yaïr Lapid.

Première rencontre entre les deux hommes.

Les discussions ont porté sur les échanges bilatéraux, l’aide au développement et sur les projets en cours dans le secteur agricole avec le concours de Mashav, l’Agence israélienne de coopération internationale.

La menace terroriste et la guerre en Ukraine ont également été évoqués.

‘Ce matin, j’ai eu un entretien amical et productif avec le ministre togolais des Affaires étrangères, un grand ami de notre pays. Israël est de retour en Afrique, et je me réjouis de continuer à travailler ensemble pour approfondir nos liens avec un ami proche et un partenaire éprouvé comme le Togo’, a déclaré M. Lapid.

M. Dussey effectue une visite officielle de 48h en Israël au cours de laquelle des rendez-vous sont prévus avec les milieux d’affaires.

La diplomatie économique est l’un des piliers du développement du Togo.