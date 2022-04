'Chaque pays, y compris le nôtre, connaît des risques et des défis liés à la stabilité et aux conflits. La communauté internationale est aux prises avec des problèmes qui transcendent les frontières, les sociétés, les modes de vie et les économies', souligne un communiqué publié par le Département d'Etat.

Comme le monde en a été trop souvent témoin, les effets des conflits et de l’instabilité ne sont pas limités par les frontières ou les technologies.

La coopération et les investissements à long terme dans la prévention des conflits et la stabilisation sont plus que jamais nécessaires pour construire la paix entre les communautés divisées et au-delà des frontières. Nous devons collectivement renforcer la résilience sociétale pour prévenir et réduire les lourds coûts humains et financiers des conflits qui compromettent la paix, la sécurité et le développement durable dans le monde.

Le 1er avril 2022, l’administration Biden-Harris a lancé la mise en œuvre de la 'Stratégie des Etats-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité' avec des pays partenaires dans le monde entier.

Il s’agit d’un effort pangouvernemental de dix ans, fondé sur des faits, pour favoriser la paix et la stabilité à long terme grâce à une diplomatie américaine intégrée, au développement et à l’engagement du secteur de la sécurité avec le double objectif de renforcer la paix nationale et régionale, la résilience et la stabilité et d’améliorer le fonctionnement de notre gouvernement dans toute une gamme de contextes.

Dans le cadre d’une action collective et de partenariat, les Etats-Unis entendent promouvoir la vision et les objectifs de la loi historique Global Fragility Act par le biais de cette stratégie dans quatre pays et une sous-région confrontés à de nombreux défis à la paix et à la stabilité.

Cette stratégie permet de promouvoir la sécurité nationale et les intérêts des États-Unis. Les travaux en cours représentent une étape importante, et la prochaine dans la mise en œuvre de la loi Global Fragility Act qui continue de bénéficier d’un solide soutien au sein du Congrès et de la société civile des États-Unis.

Les Etats-Unis s’associeront à Haïti, à la Libye, au Mozambique, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à l’Afrique de l’Ouest côtière (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée et Togo) guidés par les principes suivants :

Le travail en collaboration avec le gouvernement et les partenaires civils sur une approche intégrée pour prévenir les conflits, promouvoir la résilience et la stabilité et favoriser le développement économique ;

Une vision au-delà des crises urgentes et des besoins à court terme pour se concentrer sur des objectifs et des intérêts stratégiques mutuellement déterminés par le biais de plans décennaux pangouvernementaux ;

La mise en œuvre des moyens du développement, de la diplomatie et du secteur de la sécurité de manière coordonnée pour faciliter l’accomplissement des objectifs, instaurer un environnement favorable et consolider les progrès ;

Le recours à de nouveaux outils et perspectives pour renforcer les institutions démocratiques, par exemple dans les domaines de l’état de droit, de la lutte contre la corruption, de l’application de la loi et de la transparence fiscale, et pour promouvoir les droits de l’homme et l’équité et l’égalité des genres ;

L’adaptation en tirant des enseignements de l’évolution des conditions, l’ancrage des efforts dans les communautés locales et la mise en œuvre d’ajustements stratégiques sur la base d’analyses, de recherches, de suivi et d’évaluation conjoints ; et

L’adoption d’une approche à multiples facettes pour relever d’autres défis actuels et émergents, tels que la crise climatique, les pandémies mondiales et le déclin des pratiques démocratiques.

Le Congrès américain a autorisé jusqu’à 200 millions de dollars par an pour ces efforts et a affecté 125 millions de dollars au cours de l’exercice fiscal 2022 au Fonds de prévention et de stabilisation qui complète l’aide bilatérale américaine existante à ces pays partenaires.

Ce financement permettra l’élaboration de plans de mise en œuvre décennaux et d’activités régionales et multilatérales connexes.

L’administration Biden-Harris suivra de près les progrès, les jalons et les réalisations dans le cadre de la stratégie, souligne le Département d'Etat.