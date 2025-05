Togo-UE : une coopération renforcée autour de la paix en Afrique

En marge de la cérémonie de remise du Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la Recherche de la Paix 2024, qui s’est tenue jeudi à Abidjan, le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, a eu un entretien de haut niveau avec António Luís Santos da Costa, président du Conseil européen et lauréat 2024 du prestigieux prix.

La rencontre a permis aux deux dirigeants de passer en revue l’état du partenariat entre le Togo et l’Union européenne, avec un accent particulier sur les secteurs à fort impact économique et social. António Costa a réaffirmé l’engagement de l’UE à accompagner le Togo dans la réalisation de ses objectifs de développement, dans une logique de coopération équitable et mutuellement bénéfique.

L’échange a également porté sur les enjeux de paix et de sécurité en Afrique, notamment la situation dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). Le Président Faure Gnassingbé a présenté les efforts de médiation actuellement conduits par le Togo dans cette région en crise.

Les deux dirigeants ont exprimé leur préoccupation face à l’instabilité persistante et ont convenu de renforcer la coordination des initiatives diplomatiques, afin d’aboutir à une solution politique durable au conflit.

Engagement commun pour la stabilité régionale

En clôturant la rencontre, le Président du Conseil de la République togolaise a réaffirmé l’attachement du Togo à la paix, à la stabilité et à la coopération régionale, saluant au passage le rôle crucial de l’Union européenne en matière de soutien humanitaire, diplomatique et sécuritaire sur le continent africain.

Cette rencontre bilatérale souligne une fois de plus l’importance des synergies entre États africains et partenaires européens, dans un contexte international où les défis sécuritaires, économiques et climatiques appellent à des solutions concertées et inclusives.