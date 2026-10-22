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UE : Alessio Cappellani prend ses fonctions à Lomé

Le diplomate italien Alessio Cappellani a pris ses fonctions à Lomé à la tête de la délégation de l’Union européenne. Il succède à Gwilym Ceri Jones.

Alessio Cappellani © DR

Le diplomate italien Alessio Cappellani a pris ses fonctions à Lomé à la tête de la délégation de l’Union européenne. Il succède à Gwilym Ceri Jones.

Le nouvel ambassadeur a remis les copies figurées de ses lettres de créance à Afognon Kouakou Sedaminou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.

Avant sa nomination, Alessio Cappellani dirigeait la division chargée du Levant au Service européen pour l’action extérieure (SEAE), à Bruxelles. 

Dans le cadre du Document conjoint de programmation pluriannuelle 2021-2027, l’UE consacre 201 millions à ses actions en faveur du Togo.

Ses interventions portent sur la consolidation de la paix, l’inclusion socioéconomique et la gestion des ressources naturelles.

L’énergie figure aussi parmi les priorités. 

Ces dernières années, Bruxelles a soutenu plusieurs initiatives destinées à renforcer les capacités de production électrique du pays. L’un des projets en cours doit, à terme, représenter l’équivalent d’environ 20 % de la production nationale actuelle.

Entre dialogue politique, développement économique et transition énergétique, le nouveau chef de délégation prend en main un dossier aux enjeux multiples.

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