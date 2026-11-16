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Un an de plus pour Louise Mushikiwabo, faute de mieux

Le sommet de la Francophonie de Phnom Penh (Cambodge) devait désigner un nouveau secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Louise Mushikiwabo © DR

Le sommet de la Francophonie de Phnom Penh (Cambodge) devait désigner un nouveau secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Il s’achève sans vainqueur. 

Réunis les 15 et 16 novembre, les chefs d’État et de gouvernement ne sont parvenus à s’entendre ni sur un candidat ni sur l’organisation d’un vote.

 Ils ont donc retenu la proposition de la présidence cambodgienne : prolonger de douze mois le mandat de la secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, et reporter l’élection à 2027.

La Rwandaise aura une mission précise pendant cette année supplémentaire : clarifier les règles électorales de l’organisation avant de quitter ses fonctions. 

C’est un aveu à peine voilé, puisque le flou de ces règles a contribué à bloquer le processus.

Le sommet n’a pas été pour autant une page blanche. Sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », les dirigeants ont adopté trois textes : la Déclaration de Phnom Penh, une résolution sur les situations de crise et la consolidation de la paix, et l’Appel de Phnom Penh pour la protection du patrimoine culturel.

Mais l’impasse sur la succession en dit long sur les divisions d’une organisation qui compte désormais près de 90 États et gouvernements, aux intérêts et aux liens avec la langue française très divers. 

Rendez-vous en 2027 pour savoir si la Francophonie saura enfin trancher.

Le Togo était représenté au sommet par le président du Conseil, Faure Gnassingbé. 

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