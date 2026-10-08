Un nouvel ambassadeur du Congo à Lomé

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a reçu mardi les copies figurées des lettres de créance de Jean Diur Muland, nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC).

Au cours de la rencontre, les deux hommes ont réaffirmé la solidité des liens historiques entre Kinshasa et Lomé et évoqué les perspectives de consolidation de leur coopération.

Cette étape protocolaire précède la remise des lettres de créance au chef de l'État.

Le Togo est le médiateur désigné par l’UA dans le règlement de la crise dans la région des Grands Lacs qui oppose la RDC au Rwanda.