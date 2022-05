'Une attaque méprisable et cruelle'

Le caractère méprisable et cruel de l’attaque, conduite dans la nuit du 10 au 11 mai contre l’armée togolaise dans le nord du Togo, ‘constitue la preuve que l’extrémisme violent n’a pas de justification et qu’il doit être combattu par tous les moyens légaux à disposition des Etats’, souligne l’ambassade des Etats-Unis à Lomé.

L’Amérique continuera à se tenir aux côtés du Togo dans ses efforts de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent, à travers le Comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent (CIPLEV) et les initiatives centrées sur les populations des différences agences américaines de développement, indique le communiqué.

Au moment de l’attaque terroriste, la nouvelle ambassadrice, Elizabeth Fitzsimmons, était dans la région afin d’y rencontrer divers acteurs sociaux et administratifs pour discuter de contributions à la cohésion sociale dans les Savanes, précise le texte.