Le président togolais, Faure Gnassingbé, était présent à Abuja ce lundi pour participer à une réunion de haut niveau dédiée à la lutte contre le terrorisme en Afrique.

Cet événement a réuni plusieurs chefs d'État africains afin de discuter des stratégies coordonnées pour contrer la menace terroriste qui pèse sur la stabilité du continent.

Au cours de cette rencontre, les dirigeants ont examiné la situation socio-sécuritaire actuelle dans les différentes régions d'Afrique. Ils ont identifié les principaux défis et enjeux liés au terrorisme, ainsi que les mécanismes innovants qui devraient être adoptés collectivement pour éradiquer ce fléau. La discussion a permis de mettre en lumière l'importance d'une action conjointe et la nécessité d'adopter des solutions adaptées à la complexité du terrorisme aujourd'hui.

Lors de son intervention, le président Gnassingbé a souligné l'importance cruciale de faciliter le financement international des initiatives de lutte contre le terrorisme et de renforcer la coopération militaire entre les États. « Le terrorisme menace la substance même de nos États. C’est pourquoi, au fond, vaincre le terrorisme est notre seule option », a-t-il déclaré, affirmant sa conviction que la victoire sur le terrorisme dans la sous-région nécessite une coopération inter-étatique efficace.

Le président togolais a aussi insisté sur la nécessité de remporter les victoires militaires dans un contexte de menaces diversifiées et de conflit asymétrique. Il a appelé à renforcer la synergie entre les forces de défense et de sécurité et à déployer des institutions efficaces adaptées à la réorganisation des équilibres mondiaux, dans un cadre renouvelé.

Cette réunion marque un pas important vers un engagement plus robuste et plus uni des pays africains dans la lutte contre le terrorisme.

L'appel de Faure Gnassingbé à une action concertée et à un soutien international renforcé est un signal fort de la volonté africaine de faire face, de manière résolue, aux défis sécuritaires majeurs. Les résultats de cette rencontre pourraient définir les futures politiques de sécurité sur le continent et modeler les stratégies de coopération internationale dans les années à venir.