Visite de Faustin-Archange Touadéra à Lomé

Le roi Abdallah II de Jordanie et le roi Felipe VI d'Espagne ont co-présidé mardi une nouvelle série de réunions du Processus d'Aqaba à Cordou, organisées en partenariat avec l'Espagne, en mettant l'accent sur les efforts visant à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel.