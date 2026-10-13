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Xi Jinping reçoit Faure Gnassingbé

Le président chinois Xi Jinping a reçu mardi à Pékin le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé.

Rencontre entre les deux leaders avec leur délégation mardi à Pékin © DR

Le président chinois Xi Jinping en compagnie de Faure Gnassingbé le 13 octobre 2026 à Pékin © Xinhua/Li Xiang

Le président chinois Xi Jinping a reçu mardi à Pékin le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé.

Le dirigeant togolais effectue, du 9 au 16 octobre, une visite officielle en Chine.

Beijing est devenue l'un des premiers partenaires commerciaux du Togo : leurs échanges ont atteint 5,4 milliards de dollars en 2025, en hausse de 55 %.

Xi Jinping a exposé les quatre principes de son pays pour une participation constructive de toutes les parties au règlement des crises en Afrique.

Une approche « pilotée par l'Afrique ». Les peuples africains sont les véritables maîtres de l'Afrique et doivent jouer un rôle central dans les affaires régionales.

Équité et justice. Toutes les parties impliquées doivent respecter les buts et principes de la Charte des Nations unies, ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays concernés.

Cessez-le-feu et paix. Selon le président chinois, ni les guerres ni les sanctions unilatérales ne peuvent régler durablement les différends entre États. Il faut privilégier le respect mutuel, de larges consultations, la recherche de points communs en laissant de côté les divergences, la compréhension et l'esprit de compromis.

Symptômes et causes profondes. Les efforts doivent viser la sécurité immédiate tout en préparant le développement à long terme.

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