A l'écoute du secteur privé

Alice Albright, la directrice générale du Millenium Challenge Corporation (MCC) était à Lomé en début de semaine pour des entretiens avec le chef de l’Etat et son Premier ministre.

Elle a également participé à une table ronde avec les représentants du secteur privé. Une rencontre animée par Rose Kayi Mivedor, la ministre de la Promotion des investissements en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis, Elizabeth Fitzsimmons, et de Kpowbié Tchasso Akaya, secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances et Coordonnateur national du programme Compact pour le Togo.

Des émissaires de la KfW (Banque publique allemande de développement), de la GIZ (Coopération allemande) et de la Banque mondiale assistaient aux discussions.

Dans son allocution, la Ministre a rappelé que “Les deux programmes d’assistance(Treshold et Compact, ndlr) constituent de véritables couloirs d’opportunités pour les objectifs fixés par la feuille de route gouvernementale qui contient les projets et réformes prioritaires à mettre en œuvre jusqu’en 2025”.

Dans ce cadre, le secteur privé a un rôle très important à jouer.

Alice Albright a souligné ‘les nombreux efforts consentis et les réformes menées par le gouvernement’ et a renouvelé l’engagement de la MCC à accompagner les efforts du Togo à travers les programmes Threshold et Compact.

Les représentants du monde des affaires ont indiqué les contraintes auxquelles ils devaient faire face.

L’accès à l’électricité et son coût dans les zones rurales et périurbaines et les problèmes liés à la connectivité, en particulier la nécessité d’avoir des connexions internet de bonne qualité, à prix attractifs, dans tout le pays, y compris en milieu rural.

Le Togo est éligible au Compact depuis quelques mois. Reste à formaliser la stratégie pour bénéficier d’un appui financier conséquent.

Lomé bénéficie déjà du Programme de seuil d’un montant de 35 millions de dollars.

Le Compact, c’est autre chose. Les sommes se chiffrent en centaines de millions.

Les Etats-Unis ont lancé le programme Millennium Challenge Corporation en 2004 en vue de former un nouveau partenariat de développement entre les Etats-Unis et les pays en développement.

Créé par le Congrès et disposant d'un solide appui bipartite, le MCC verse des subventions à des pays qui ont démontré leur engagement à la promotion des bonnes pratiques de gestion et à la réforme économique

D’ores et déjà le MCC met à la disposition du Togo 12 millions de dollars destinés à concevoir et formuler des projets qui seront ensuite, le cas échéant, financés par le Compact.