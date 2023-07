Améliorer les opérations de la BAD au Togo et ailleurs

Une formation sur le déploiement de l’outil ‘RASME’ dans les projets de la Banque africaine de développement (BAD) est organisée lundi à Lomé.

RASME est un système de collecte et d’analyse de données à l’aide des technologies de l’information et de la communication, notamment les téléphones. En collaboration avec les partenaires de développement et les agences gouvernementales, ces données peuvent être vérifiées, analysées et publiées pour aider à la prise de décision pour les interventions futures.

Les projets financés par la BAD doivent être exécutés avec rigueur, dans le respect strict des règles et procédures et avec les standards internationaux. L’institution doit être capable de rendre compte des résultats des interventions dans la plus grande transparence.

L'une des principales priorités de la Banque est de favoriser l'innovation et d'investir dans les technologies émergentes pour améliorer les opérations dans tous les pays membres régionaux à travers la collecte de données fiables. D’ou l’intérêt du système RASME.

‘Je me réjouis que le Togo soit parmi les premiers pays à entamer cette expérience de déploiement de ce nouvel outil’, a déclaré Affo Dedji, le secrétaire permanent pour le suivi des réformes, qui représentait le ministre de l’Economie et des Finances.

'Cette initiative est un élément clé pour atteindre l’excellence opérationnelle que nous visons dans la mise en œuvre de nos projets’, a-t-il ajouté.