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Après le repos, les pêcheurs font le plein

Quatre jours à peine, et déjà 15 000 tonnes de poisson débarquées. Après un mois de repos biologique, les pêcheurs artisanaux ont repris la mer depuis le 1er août, avec des captures qui dépassent visiblement toutes les attentes.

Le port de pêche de Lomé © republicoftogo.com

Quatre jours à peine, et déjà 15 000 tonnes de poisson débarquées. Après un mois de repos biologique, les pêcheurs artisanaux ont repris la mer depuis le 1er août, avec des captures qui dépassent visiblement toutes les attentes.

Au port de pêche de Lomé, l'ambiance a retrouvé sa fébrilité habituelle : pêcheurs, mareyeuses et acheteurs se pressent devant des débarquements particulièrement abondants.

Selon la Fédération nationale des unions de coopératives de pêche, l'unité spéciale de garde-côtes mise en place pour surveiller le littoral poursuivra sa mission : lutter contre la pêche illicite et faire respecter la réglementation.

Une surveillance à laquelle la fédération attribue largement le respect généralisé du repos biologique sur l'ensemble de la côte togolaise.

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