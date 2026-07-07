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Assemblage local

La start-up Matrix Industrie Innovation conçoit et assemble des ordinateurs portables, des batteries externes et des accessoires informatiques à Lomé, sous la marque Matrix, acronyme de « Marque Africaine de Technologie Réelle et des Innovations Xenon ».

Les prix restent inconnus © republicoftogo.com

La start-up Matrix Industrie Innovation conçoit et assemble des ordinateurs portables, des batteries externes et des accessoires informatiques à Lomé, sous la marque Matrix, acronyme de « Marque Africaine de Technologie Réelle et des Innovations Xenon ».

Installée depuis plus d’un an au Togo, l’entreprise revendique une chaîne de conception entièrement locale : ingénierie, design et assemblage sont réalisés par de jeunes techniciens, même si l’essentiel des équipements techniques sont importées.

L’entreprise assemble des ordinateurs portables, des écrans, des disques de stockage SSD jusqu'à 4 To, des batteries externes pour téléphones, ordinateurs, télévisions et même du matériel médical pour les échographies.

Sur le site de l'entreprise, aucune indication sur les tarifs. 

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