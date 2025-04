Avec MSC, Lomé accueille les géants des mers

Un nouveau cap vient d’être franchi pour le Togo. Le port de Lomé a accueilli vendredi pour la première fois un navire de classe 24 000 EVP (équivalent vingt pieds), avec l’arrivée du MSC Diletta.

Cet événement majeur, rendu possible grâce à la collaboration étroite entre les autorités togolaises et le Port autonome de Lomé (PAL), symbolise l’essor du Togo en tant que hub logistique régional.

La venue du MSC Diletta a été célébrée par plusieurs festivités, dont une visite guidée du navire à quai et une présentation détaillée de ses caractéristiques techniques et innovations.

Gregory Krief, directeur général de MSC Togo, s’est félicité de cette avancée : « L’arrivée de navires de 24 000 EVP démontre notre engagement à renforcer nos opérations et à soutenir nos clients. »

Avec cette escale historique, le Port de Lomé confirme sa capacité à accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde et consolide sa position stratégique sur les grandes routes maritimes internationales.

Un navire de 24 000 EVP peut transporter jusqu’à 24 000 conteneurs de 20 pieds de long chacun.

C’est le plus haut standard actuel pour les porte-conteneurs, réservé aux géants du transport maritime.

Seuls quelques ports dans le monde peuvent accueillir ces géants, grâce à une profondeur suffisante et des équipements adaptés (grues surdimensionnées, quais renforcés).

Cela place Lomé dans la catégorie des hubs maritimes de premier plan en Afrique de l’Ouest.

Cela attire plus de lignes maritimes, réduit les coûts logistiques pour les importateurs/exportateurs, et booste l’économie locale et régionale.

MSC (Mediterranean Shipping Company), deuxième plus grande compagnie maritime mondiale, gère le principal terminal à conteneurs du Port autonome de Lomé, à travers sa filiale Togo Terminal, qui fait partie du groupe Terminal Investment Limited (TIL), branche portuaire de MSC.

Depuis 2014, après d'importants travaux d’extension et de modernisation, MSC est devenu l’opérateur majeur du Lomé Container Terminal (LCT).