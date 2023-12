Belle fin d'année sur les marchés boursiers

A l’instar des Bourses américaines et européennes, celle d’Abidjan termine l’année dans le vert.

La BRVM (commune aux 8 pays de l’UEMOA) affiche des indices orientés à la hausse lors de la dernière séance de l’année : indices BRVM 30 (+7,85 %) ; BRVM Prestige (+1,47 %) ; BRVM Composite (+5,38 %).

La capitalisation du marché obligataire est de 10 302,27 milliards de Fcfa (+15,41 %) et celle du marché des actions à quasiment 8 000 (7 966,95) milliards(+5,38 %).

La BRVM se situe à la 5e place des Bourses en Afrique.

'L’année 2024 est pleine de challenges pour la BRVM en raison de la poursuite de ses efforts pour l’accroissement du nombre de sociétés cotées notamment l’admission des PME, une meilleure intervention des investisseurs institutionnels, le développement de la culture boursière des populations, l’essor de la finance durable et de la finance islamique, l’ouverture de nouveaux marchés, l’accélération de l’intégration des bourses africaines et une plus forte implémentation de la technologie dans ses activités pour plus de célérité et de sécurité des transactions’, explique le Togolais Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la Bourse d’Abidjan.

L’année qui vient devrait offrir de belles opportunités sur les marchés africains et internationaux à moins qu’une nouvelle crise majeure grippe la belle machine.