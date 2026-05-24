Croissance de 6,3% en 2025

L'économie togolaise affiche une solide performance en 2025. Selon l'INSEED, le PIB a atteint 5 649,2 milliards de Fcfa. Quant au taux de croissance il se situe à 6,3% dans un contexte régional pourtant semé d'incertitudes.

Le secteur tertiaire tire la locomotive, contribuant à hauteur de 3,5 points à la progression du PIB. Les transports et l'entreposage (+1,4 point) et les technologies de l'information et de la communication (+0,8 point) illustrent l'essor logistique du pays et l'accélération de sa transformation numérique, deux piliers de la stratégie de développement.

Le secteur secondaire apporte une contribution solide de 1,5 point, porté par les activités minières et le BTP, tandis que l'administration publique (+0,6 point) et le secteur bancaire (+0,3 point) complètent le tableau.

Seul point de vigilance : le secteur primaire ralentit, sa contribution passant de 1,1 point en 2024 à 0,8 point en 2025, pénalisé par des conditions climatiques défavorables.

Dans un environnement régional difficile, le taux de croissance est un résultat qui parle de lui-même et qui confirme la résilience d'une économie en marche.