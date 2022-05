Des normes internationales en matière de transparence fiscale

Fort de ses 164 membres, le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales est le principal organisme international travaillant à la mise en œuvre des normes internationales en matière de transparence et d'échange de renseignements.

Depuis que le G20 a déclaré la fin du secret bancaire en 2009, la communauté internationale a remporté de grands succès dans la lutte contre l'évasion fiscale internationale. A travers le Forum mondial, les pays ont mis en œuvre des normes robustes qui ont permis d'atteindre un niveau de transparence sans précédent en matière fiscale.

Ce Forum mondial apporte son concours aux Togo. Une session s’est ouverte lundi à Lomé sur les échanges de renseignements avec l’Office togolais des recettes (OTR).

‘Par l’OTR, le gouvernement entend accroitre substantiellement la mobilisation des ressources intérieures et rétablir la justice et l’équité fiscales là où elles sont en péril. C’est pourquoi, une unité fonctionnelle d’échanges de renseignements respectant l’ensemble des normes de confidentialité et disposant d’un personnel et d’infrastructures de qualité permettra aux réformes de porter réellement leurs fruits’, a indiqué Atta-Kakra Essien, le Commissaire des impôts.

Le Togo a adhéré au Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales en 2016.