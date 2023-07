Emploi des jeunes et logement social

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a signé jeudi deux accords de prêt de dons avec la Banque africaine de développement (BAD).

Ils sont relatifs, d’une part au financement du Projet d’accompagnement des jeunes entrepreneurs sur les chaines de valeur créatrices d’emplois et, d’autre part, à des études du Programme de construction de 20.000 logements à coûts abordables au Togo.

Le montant total du premier projet est de 28,1 milliards de Fcfa. Il s’agit d’un mix entre prêt et don de la BAD et de l’Allemagne, via la KfW, la banque de développement.

Le projet vise spécifiquement à renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes, à booster la compétitivité et accroître les parts de marchés des TPME des jeunes et à augmenter le volume des financements aux jeunes entrepreneurs. Une volonté inscrite dans la Feuille de route gouvernementale.

Le second projet porte sur 3,1 milliards de Fcfa pour financer les études de faisabilité pour la construction de 20.000 logements sociaux et/ou à coûts abordable.

Le logement constitue l’un des leviers de cohésion sociale et un facteur de stabilité et de développement économique.

La aussi, le financement est un mélange de prêt de don de la BAD.

‘Ces financements de la BAD témoignent de sa disponibilité à accompagner notre pays dans la réalisation des différents projets de développement pour une croissance forte, durable et inclusive’, a indiqué le ministre.