‘Eu égard aux résultats obtenus ces dernières années et aux encouragements des partenaires en développement, le gouvernement entend consolider les résultats de l’immense chantier des réformes afin de contribuer à l’atteinte des objectifs visés dans la feuille de route Togo 2025’, a déclaré lundi Akou Mawussé Afidenyigba, la directrice de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, à l’ouverture d’une réunion sur le suivi-évaluation.

L’une des missions du Secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers (SP-PRPF) est justement de coordonner la mise en œuvre et le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers, notamment celles inscrites dans les conventions signées avec les institutions de Bretton Woods (FMI, Banque mondiale) et les autres partenaires techniques et financiers.

Les réunions trimestrielles de suivi des réformes, organisées en 2022, ont révélé des insuffisances dans la programmation des activités de réformes, ce qui entraîne des difficultés dans la phase de mise en œuvre et de suivi-évaluation, a indiqué Mme Afidenyigba.

La session de formation du jour a pour but de corriger ces insuffisances. Elle est organisée avec l’appui du Projet Bonne gouvernance financière (GFG), financé par l’Allemagne.

D’autres auront lieu prochainement.

Le Suivi est centré sur le recueil régulier d’informations et doit débuter dans la phase de planification d'un projet. Il permet de documenter les résultats, les processus et les expériences en fournissant les données nécessaires pour le pilotage de la prise de décision et le processus d’apprentissage.

Enfin, le Suivi permet l’examen du processus au travers des plans précédemment établis. Les données récoltées au moyen du Suivi contribuent à l’Evaluation.

L'Evaluation fait référence au contrôle, aussi systématique et objectif que possible, d’un projet ou d’un programme accompli (ou d’un projet en cours, mais dont une phase a déjà été terminée). L’Evaluation juge les données et les informations des décisions stratégiques, qui permettront des améliorations du projet ou du programme dans le futur.

L’Evaluation doit permettre de tirer des conclusions sur cinq aspects stratégiques d’un projet : la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité.