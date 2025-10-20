Israël expose au cœur de la Foire de Lomé

Le Centre togolais des expositions et foires de Lomé (CETEF) accueillera du 28 novembre au 14 décembre la 3e édition du Salon commercial d’Israël.

Il est organisée en marge de la Foire internationale de Lomé.

L’évènement est organisé par la Chambre d’affaires Togo-Israël.

La rencontre vise à promouvoir les produits israéliens et à favoriser les exportations togolaises.

La coopération entre les deux pays est très active depuis l’indépendance dans les domaines tels que l’agriculture, la santé et la formation.