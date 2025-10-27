Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

L'inflation poursuit sa tendance baissière

Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), l’inflation est tombée à 0,8% en septembre 2025, après avoir atteint 1,1% en août. Une dynamique encourageante, alors qu’elle s’établissait encore à 2,9% en décembre 2024.

Bons indicateurs mais un retournement est toujours possible © republicoftogo.com

Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), l’inflation est tombée à 0,8% en septembre 2025, après avoir atteint 1,1% en août. Une dynamique encourageante, alors qu’elle s’établissait encore à 2,9% en décembre 2024.

Cette évolution place le Togo largement en deçà du seuil de 3% fixé par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) comme critère de convergence macroéconomique. Dans un contexte régional marqué par des taux d’inflation supérieurs à 5% dans plusieurs pays, cette performance se distingue par sa stabilité.

Parmi les facteurs explicatifs, l’INSEED cite la baisse des prix de nombreux produits agricoles de base : céréales, tubercules, tomates, notamment. Cette accalmie sur les prix alimentaires allège la pression sur les ménages, surtout en zone urbaine.

Le gouvernement n’est pas étranger à cette évolution. Depuis plusieurs mois, des efforts ont été faits pour encadrer les prix, renforcer les stocks stratégiques, et soutenir les producteurs agricoles à travers des subventions ciblées.

Après les pics d’inflation de 2022 et 2023 provoqués par la pandémie de Covid-19 et les tensions mondiales sur les chaînes d’approvisionnement, cette stabilisation est accueillie comme un signe de résilience économique. Mais la prudence est de mise.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Menaces sur le soja Bio

Menaces sur le soja Bio

L'Union européenne, à travers une nouvelle décision réglementaire, a choisi de renforcer les contrôles sur le soja biologique en provenance du Togo, invoquant des suspicions de non-conformité avec les exigences relatives à la production biologique.

Yawa Djigbodi Tsegan prend les commandes de l’OTR

Yawa Djigbodi Tsegan prend les commandes de l’OTR

L’ancienne présidente de l’Assemblée nationale Chantal Yawa Djigbodi Tsegan, a été nommée vendredi à la tête de l’Office Togolais des Recettes (OTR), succédant à Philippe Kokou Tchodie, en poste depuis plus de cinq ans.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.