L'intermédiation a évolué

Le Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation (FONI) aura lieu du 2 au 5 mai à Lomé.

La structure de l'intermédiation bancaire et financière a profondément évolué ces dernières années, pour s'adapter aux transformations consécutives à la déréglementation et à la libéralisation de l'industrie.

La crise financière, notamment celle de 2008, marque un renforcement de la réglementation financière internationale ex-post, plus contraignante et conduisant à un développement d'une activité de « banque de l'ombre» ou de « banques parallèles».

En effet, en prise à des contraintes prudentielles croissantes, la banque n'apparait plus comme l'interlocuteur privilégié dans la mobilisation de l'épargne et le financement du secteur privé.

Cette évolution qualitative de l'intermédiation, entraine une érosion des monopoles bancaires et des marchés financiers dans la mobilisation des ressources voire de l'épargne et le financement du secteur privé à la faveur d'une diversification des produits et services bancaires et financiers, parfois même sous l'impulsion des banques.

Il en résulte de nouvelles formes d'intermédiations, avec l'émergence de nouveaux acteurs, notamment non-bancaires, dont le modèle d'organisation et de fonctionnement, différent de celui des banques, transforme le schéma classique de l'intermédiation bancaire et financière.

Ces nouveaux acteurs s'appuient sur les nouvelles technologies pour offrir des solutions alternatives permettant aux secteurs bancaires classiques de mieux gérer leurs expositions notamment aux risques de crédit et de les diversifier particulièrement en ayant recours à l'externalisation de ces risques dorénavant portés par des structures dédiées sur les marchés financiers, à travers notamment la titrisation.

La rencontre de Lomé constitue une opportunité pour les pouvoirs publics, les régulateurs des secteurs bancaires, financiers, des assurances et des télécommunications des Etats de la zone Franc ainsi que ceux des Communautés économiques des Etats de l’Afrique de l’ouest, du centre et de l’est, d’analyser et d’examiner l’impact des activités d’intermédiation bancaire/financière et la fourniture de services technologiques et de paiements dans les dynamiques d’inclusion financière et le financement du secteur privé régional.

Le FONI est une plateforme de rencontre entre les acteurs qui interviennent dans le domaine des finances tels que, les régulateurs bancaires, les assurances, les investisseurs et les entrepreneurs, le secteur privé.

L'objectif de ce forum est d'instaurer un dialogue institutionnel entre ces acteurs. Il permettra de ressortir l'impact de la technologie des Fintech sur le développement de l'intermédiation bancaire et de l'inclusion financière.

Les experts vont aussi parler des problématiques liées aux technologies, au big data, à l'intelligence artificielle, aux cryptomonnaies dans le secteur des finances.

Un public de haut niveau participera à l'événement, il s'agit entre autres des banquiers, des régulateurs, des hommes d'affaires, des startups etc.