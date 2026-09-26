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La seconde vie des coques de coco

Dans la banlieue nord de Lomé, à Agoè-Cacavéli, les coques de noix de coco ne finissent plus forcément à la poubelle. Dans son atelier baptisé « Art Angélique », Diyane Apélété Ganda leur offre une seconde vie, les transformant en verres à vin ou à eau, en assiettes, en bols, en vases ou en carafes.

Verres, carafes, objets de décoration © republicoftogo.com

Dans la banlieue nord de Lomé, à Agoè-Cacavéli, les coques de noix de coco ne finissent plus forcément à la poubelle. Dans son atelier baptisé « Art Angélique », Diyane Apélété Ganda leur offre une seconde vie, les transformant en verres à vin ou à eau, en assiettes, en bols, en vases ou en carafes.

Dessinateur de formation, Ganda n'en est pas à ses premières expérimentations.

Les matières naturelles ont longtemps nourri son travail, donnant naissance à des tableaux, des sculptures et des boîtes à bijoux. C'est cette même sensibilité, doublée d'une véritable préoccupation environnementale, qui l'a naturellement conduit vers les coques de coco.

L'artisan se procure ses matières premières auprès de vendeurs de noix de coco entières sur les marchés de la capitale. Vient ensuite une étape déterminante : le tri. Chaque coque est examinée avec attention, en fonction de sa forme, de sa courbure, de son épaisseur, avant qu’il ne décide de l'objet qu'elle deviendra.

Une fois lasélection opérée, le vrai travail de transformation commence : découpe, extraction de l'amande, puis ponçage minutieux pour affiner la texture. 

Certaines pièces nécessitent un assemblage par collage, afin d'obtenir la forme finale recherchée, un processus long et exigeant, qui transforme peu à peu une coque brute et rugueuse en objet lisse, esthétique et fonctionnel.

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