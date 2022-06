Le CCA pose ses valises à Marrakech

Le sommet du Corporate Council on Africa (CCA) aura lieu à Marrakech du 19 au 22 juillet 2022, en partenariat avec le Royaume du Maroc.

Les participants évoqueront la nécessité de renforcer des liens commerciaux, d'investissement et de commerce plus forts entre les États-Unis et l’Afrique dans un contexte de défis sanitaires, économique et géopolitiques.

Le sommet accueillera plusieurs dirigeants africains, des membres du gouvernement américain et des ministres venus du Continent. Une délégation togolaise sera sur place.

Les secteurs privilégiés sont les infrastructures, les TIC, la santé, l'énergie, les mines et les industries créatives.

35 sessions sont prévues sur des domaines de collaboration commerciale entre les Etats-Unis et l'Afrique tels que l'agroalimentaire, les infrastructures, l'énergie et le changement climatique, la santé, la cybersécurité, notamment.

En tant que seule nation africaine ayant un accord de libre-échange (ALE) avec les États-Unis, un investisseur majeur en Afrique subsaharienne et des succès à faire valoir dans la pénétration des écosystèmes manufacturiers mondiaux clés (y compris l'aviation, l'agroalimentaire et l'automobile), le Maroc a beaucoup à faire valoir dans les domaines de l'augmentation du commerce intra-africain ainsi que dans le renforcement du commerce, de l'investissement et des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique.

Le Corporate Council on Africa (CCA) est la principale association d'entreprises américaines qui se consacre exclusivement à la mise en relation des intérêts commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique.