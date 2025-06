Le coton togolais face à un défi générationnel

La relance de la filière coton passe par une priorité claire : attirer massivement les jeunes. C’est le message lancé vendredi par la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton (FNGPC), lors de la présentation de l’état des lieux de la campagne 2024-2025.

La majorité des producteurs de coton ont plus de 75 ans. Une situation préoccupante pour Koussouwè Kourouféi, président du conseil d’administration de la FNGPC. Selon lui, cette pyramide des âges déséquilibrée, combinée aux effets du changement climatique et à la pression des parasites, constitue une menace réelle pour la performance et la pérennité de la filière.

En seulement quatre ans, le nombre d’acteurs engagés a chuté de plus de 30 %, passant de 111 000 producteurs en 2020-2021 à seulement 76 000 pour la campagne 2024-2025, malgré les efforts incitatifs déployés.

« Les producteurs sont vieillissants alors que les jeunes tournent le dos à ce secteur’, a indiqué M. Kourouféi.

La campagne 2023-2024 avait pourtant montré un regain de performance avec 67 679 tonnes produites, en hausse de 30 % par rapport à la campagne précédente. Mais cet élan a été freiné : la dernière saison a vu la production redescendre à 60 508 tonnes, sur 75 792 hectares emblavés, malgré un rendement moyen en légère hausse (797 kg/ha).

Pour renverser la tendance, les producteurs ont décidé de démarrer plus tôt. Objectif : emblaver 110 000 hectares pour produire 92 500 tonnes de coton graine. Les premiers chiffres sont prometteurs : déjà 118 000 hectares sont emblavés.

Pour relever les défis, la Fédération compte renforcer l’encadrement, former plus de 120 000 producteurs et améliorer les pratiques via la mécanisation, l’irrigation et l’agriculture régénérative. Un partenariat avec plusieurs acteurs publics et privés est également en gestation.

Enfin, la FNGPC appelle l’État à un soutien accru.