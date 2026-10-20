Le marché des produits locaux ouvre à Lomé

Pendant dix jours, la place FAO de Lomé (entre l'hôtel du 2 Février et le siège de la BCEAO) accueille la 5ᵉ édition du marché des produits locaux, avec l'appui de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Producteurs, artisans, transformateurs y exposent et vendent leurs produits. L'événement leur offre aussi un espace de rencontre et de visibilité pour faire connaître leur savoir-faire et conquérir de nouveaux marchés.

Les organisateurs rappellent que consommer local ne se limite pas à un achat : c'est soutenir un entrepreneur, préserver des emplois, encourager la transformation des ressources et créer de la richesse dans le pays.

Le marché s'inscrit dans le Mois du consommer local, dont c'est la 7ᵉ édition.