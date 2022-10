Le président togolais à Washington

Le président Faure Gnassingbé est à Washington.

Il a rencontré mardi la directrice générale du Fond monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva.

L’information est donnée via un tweet de la présidence togolaise.

M. Gnassingbé souligne la ‘qualité des échanges’ lors de l’entretien.

Il avait à ses côtés, le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, Sandra Ablamba Johnson, la secrétaire générale de la présidence, et les ministres de l'Investissement et de l'Agriculture.

La capitale fédérale accueille depuis le début de la semaine les assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale.