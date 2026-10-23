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Le Togo a doublé sa production de cajou en six ans

L’Union européenne a présenté le résultat de ses initiatives en faveur de la filière cajou.

2 milliards de FCFA pour la filière cajou © republicoftogo.com

L’Union européenne a présenté le résultat de ses initiatives en faveur de la filière cajou.

Via le dispositif de financement AgriFI, elle a mobilisé 3 millions d’euros pour soutenir l’emploi et bâtir une chaîne de valeur plus résiliente et inclusive.

Selon l’UE, ce financement a permis de pérenniser des centaines d’emplois, d’accroître sensiblement les revenus de plus de 2 000 petits producteurs et de développer une transformation durable des noix de cajou.

Premier bénéficiaire : Cajou Espoir SA. Installée depuis 2004 à Tchamba, dans la région Centrale, l’entreprise transforme 15 % de la production nationale et exporte vers le marché européen. Elle emploie plus de 900 personnes dans la transformation, l’agriculture durable ainsi que la production et la distribution de baume de cajou, un liquide extrait des coques.

Une production qui a presque doublé

La filière affiche une belle dynamique : la production est passée de 22 937 tonnes en 2019 à 45 000 tonnes en 2025, soit une hausse de 96 % en six ans. Les principales zones de production se situent dans les régions Centrale (Tchamba, Blitta), de la Kara et des Savanes, avec un rendement moyen d’environ 300 kg à l’hectare.

Les prix, en revanche, sont orientés à la baisse. La campagne de commercialisation 2026, lancée en février, s’est ouverte avec un prix bord champ de 350 francs CFA le kilo, contre 425 francs en 2025.

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