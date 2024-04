Les as du conseil à la manoeuvre

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) travaille avec le gouvernement pour élaborer un accord d'ici la fin de l'année 2024.

Le Togo a été sélectionné comme éligible au financement de la MCC à l'automne 2022.

Une analyse des contraintes à la croissance économique a été achevée en février 2023 et les autorités ont choisi de concentrer l'élaboration du Compact sur la résolution des contraintes dans les secteurs de l'énergie (coût élevé et fiabilité insuffisante) et du numérique (coût élevé et utilisation insuffisante des services numériques).

Dans le cadre de ce processus le gouvernement a lancé des procédures de passation de marchés pour l’acquisition de services de consultants et de biens (informatique).

La Cellule de mise en oeuvre du Compact du Togo a dévoilé mardi le nom des bénéficiaires de certains marchés dans les secteurs de l’énergie et des TIC.

On trouve des sociétés de réputation mondiale comme KPMG et McKinsey.

Les pays admissible au Compact sont susceptibles de recevoir plusieurs centaines de millions de dollars l’aide du MCC.

C’est un dispositif conçu par le Congrès américain pour réduire la pauvreté à travers la croissance économique durable dans les pays en voie de développement.