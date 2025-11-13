Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Marché des titres publics : succès pour l’émission mixte du Trésor

Le Trésor public togolais a réalisé avec succès une nouvelle sortie sur le marché financier régional de l’UEMOA, mobilisant 33 milliards de Fcfa à travers une émission mixte de Bons Assimilables du Trésor (BAT) et Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Le Togo optimise son financement avec succès © republicoftogo.com

Le Trésor public togolais a réalisé avec succès une nouvelle sortie sur le marché financier régional de l’UEMOA, mobilisant 33 milliards de Fcfa à travers une émission mixte de Bons Assimilables du Trésor (BAT) et Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Initialement, le Togo recherchait 30 milliards pour couvrir ses besoins de financement à court et moyen terme. L’opération a suscité un fort engouement des investisseurs, avec une soumission globale de plus de 48 milliards, soit un taux de couverture de 160 %.

Cette levée de fonds confirme une fois de plus la confiance des marchés dans la signature togolaise et la solidité de la stratégie de gestion de la dette menée par les autorités.

Ce succès témoigne de la bonne perception du Togo par les investisseurs régionaux, soutenue par un cadre macroéconomique stable, une gestion budgétaire rigoureuse et une communication régulière sur les objectifs financiers.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un 'pont de prospérité' entre l’Afrique francophone et le Royaume-Uni

Un 'pont de prospérité' entre l’Afrique francophone et le Royaume-Uni

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a officiellement ouvert mercredi à Lomé la quatrième édition du Forum économique Royaume-Uni-Afrique francophone de l’Ouest et du Centre (UK-WCAF IV), appelant à une nouvelle ère de partenariats entre Londres et les pays francophones du continent.

Investir en Afrique francophone : Lomé trace la voie

Investir en Afrique francophone : Lomé trace la voie

C’est un Togo résolument tourné vers l’international qui a donné le ton mercredi matin à l’hôtel 2 Février, à l’ouverture du Forum Royaume-Uni – Afrique francophone de l’Ouest et du Centre (UK-WCAF IV).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.