Marchés publics : roulez jeunesse !

Les jeunes entrepreneurs peinent encore à tirer parti des 25% de parts de marchés publics qui leur sont réservés par la loi de finances.

Principal obstacle identifié : une mauvaise préparation des offres concurrentielles, conduisant à des rejets pour irrégularités ou insuffisances de dossiers.

Pour combler ce déficit, l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), en collaboration avec la Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique (DNCCP), lance des sessions de formation gratuites.

La loi de finances 2026 renforce ce dispositif en facilitant l'enregistrement des marchés réservés aux jeunes, le paiement des droits d'enregistrement étant désormais différé au versement de l'avance de démarrage ou du premier acompte.