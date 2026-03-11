Marchés publics : roulez jeunesse !

Rubriques

Les jeunes entrepreneurs peinent encore à tirer parti des 25% de parts de marchés publics qui leur sont réservés par la loi de finances. 

Principal obstacle identifié : une mauvaise préparation des offres concurrentielles, conduisant à des rejets pour irrégularités ou insuffisances de dossiers.

Pour combler ce déficit, l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), en collaboration avec la Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique (DNCCP), lance des sessions de formation gratuites.

La loi de finances 2026 renforce ce dispositif en facilitant l'enregistrement des marchés réservés aux jeunes, le paiement des droits d'enregistrement étant désormais différé au versement de l'avance de démarrage ou du premier acompte.

Microfinance et faux monnayage : le Togo se dote d'un cadre juridique moderne

L'Assemblée nationale a adopté mardi deux textes pour la consolidation du système financier et monétaire national et de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) : la loi portant réglementation de la microfinance et la loi portant répression du faux monnayage et des atteintes aux signes monétaires.

Visite du patron d'Orascom

Samih Sawiris, fondateur d'Orascom Development et l'une des plus grandes fortunes du continent africain, est en visite au Togo depuis lundi.

