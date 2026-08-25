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Moderniser l'agriculture pour en faire un moteur économique

Abdul-Fahd Fofana © republicoftogo.com

Le gouvernement entend accompagner les jeunes entrepreneurs agricoles jusqu'à en faire de véritables ‘champions’. C’est ce qu’affirme le ministre de la Jeunesse, Abdul-Fahd Fofana.

Le secteur reste à la fois stratégique pour la transformation de l'économie et déterminant pour la sécurité alimentaire.

‘L'agriculture doit d'être modernisée, mécanisée et compétitive’, a-t-il affirmé lors d’une visite de la Foire Adjafi dédiée aux jeunes entrepreneurs.

Les pouvoirs publics veulent aussi faciliter l'accès des jeunes promoteurs aux financements.

L'objectif est également de rompre avec une économie encore trop tournée vers l'exportation de produits bruts à faible valeur ajoutée, pour aller vers des filières capables de produire des produits de qualité pour les marchés internationaux.

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