Nouveau représentant de la BM à Lomé

Le nouveau représentant de la Banque mondiale au Togo a pris ses fonctions en début de mois.

Fily Sissoko succède à Hawa Cisse Wague,

De nationalité ivoirienne, Fily Sissoko a rejoint la Banque mondiale en 2002 en tant que spécialiste en gestion financière au bureau de Dakar. Il a depuis occupé divers postes, le plus récent étant celui de manager du pôle de compétence sur la Gouvernance pour la région Asie de l'Est et Pacifique, basé à Bangkok.

Au Togo, sa mission est de renforcer l'engagement de la BM afin de poursuivre l’appui à la mise en œuvre de la Feuille de route gouvernementale, notamment en matière d’inclusion économique et sociale, de renforcer le dialogue avec les autorités et les principales parties prenantes et d’assurer le leadership de l'équipe de la Banque à Lomé.

Le portefeuille de la BM au Togo s'élève à 917,5 millions de dollars et comporte 19 projets et programmes couvrant plusieurs domaines de développement prioritaires, notamment la bonne gouvernance, l’amélioration de la gestion des finances publiques, la santé, l’environnement, le développement urbain, l’énergie, le développement local et protection sociale, l’éducation, l’agriculture et l’emploi des jeunes vulnérables.