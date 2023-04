Ouverture des Assemblées de printemps

Les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale se tiennent à Washington du 10 au 16 avril.

Dirigeants du monde entier et experts se retrouvent pour se pencher sur les défis mondiaux les plus urgents et aborder un large éventail de sujets liés au développement international.

Des responsables togolais participent aux travaux et auront des rencontres avec les dirigeants des deux institutions.

Ce mardi se tient une réunion consacrée à la dette.

La hausse des taux d'intérêt et le ralentissement de la croissance mondiale risquent de faire basculer un grand nombre de pays dans une crise de la dette.

Les initiatives mondiales destinées à aider les pays à conjurer ces fragilités se sont avérées insuffisantes, tandis qu’il reste encore beaucoup à faire pour garantir la transparence de la dette.

Cette situation de vulnérabilité compromet la relance de l'économie dans de nombreux pays en développement après trois années de revers majeurs.

Que peuvent-ils faire pour éloigner le spectre d'une crise de la dette et générer de la croissance alors que leur niveau d’endettement n’a jamais été aussi élevé depuis 50 ans ?

Un panel d’experts, de dirigeants des pays concernés et de représentants du secteur privé se penchera dans l’après-midi sur cette question en mettant en lumière les pistes d'action possibles.