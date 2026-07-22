Pauvreté, santé, croissance : les chiffres du bilan 2020-2025

Malgré des crises en série - Covid-19, guerre en Ukraine, insécurité régionale, changement climatique -, le gouvernement affiche un taux d'exécution d'environ 70 % de sa feuille de route 2020-2025, désormais arrivée à son terme.

L'annonce a été faite mardi par le secrétaire général du ministère chargé de la Planification du développement, Bèguèdouwè Panéto, alors qu'une nouvelle feuille de route, couvrant la période 2026-2031, est en préparation.

Sur le plan économique, la croissance a rebondi dès 2021 après le recul de 2020, pour atteindre une moyenne de 6 % entre 2022 et 2025. L'inflation, qui avait culminé à 7,6 % en 2022, est retombée à 0,4 %.

Le PIB nominal, lui, est passé d'environ 6 000 milliards de Fcfa en 2024 à près de 7 000 milliards, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (Inseed). « La mise en œuvre de la feuille de route a permis la stabilité macroéconomique », a déclaré M. Panéto.

Sur le plan social, le Togo est passé de la catégorie des pays à indice de développement humain faible à celle des pays à indice moyen.

L'accès aux soins a progressé de 71,4 % à 90,7 % entre 2020 et 2025, l'accès à l'eau potable de 60 % à 86 %, et 75,6 % des Togolais disposent désormais de l'électricité.

Le taux d'inclusion financière atteint 89,4 %, porté par 270 068 crédits accordés sur la période.

La pauvreté recule également, passant de 51,1 % à 25,8 % de la population.

Un progrès réel, mais qui laisse encore environ 2 millions de personnes sous le seuil de pauvreté.

« C'est encore nombreux ! Et c'est justement pourquoi et tout le monde doit accompagner le gouvernement pour que ces compatriotes qui sont sous le seuil de pauvreté puissent avoir le sourire », a souligné M. Panéto.

Côté couverture sociale, 44 % de la population bénéficie désormais d'une couverture maladie, et 38,7 % d'au moins un mécanisme de protection sociale, contre 23,2 % en 2020.

Sur le volet économique, 20 milliards ont été mobilisés en faveur des producteurs sous forme d'intrants et de subventions, avec des hausses de rendement de 7 % pour le riz, 11 % pour le maïs et 17 % pour le soja.

Enfin, sur le plan logistique, le Port autonome de Lomé (PAL) a traité 34,9 millions de tonnes de marchandises en 2025, contre 25,9 millions en 2020.