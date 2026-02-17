Rubriques

Eco & Finance

Premier bilan pour la taxe sur les télécoms

Introduite en janvier 2025 dans le cadre de l’élargissement de l’assiette fiscale, la taxe sur les entreprises de télécommunication et des technologies de l’information et de la communication (TETIC) affiche un premier bilan.

La TETIC contribue au financement du numérique © republicoftogo.com

Selon l’Office togolais des recettes (OTR), les recouvrements s’élèvent à 5,9 milliards de Fcfa à fin octobre 2025. 

Initialement fixées à 11,5 milliards pour 2025, les prévisions ont été réajustées à 8 milliards sur la période 2026-2028, en tenant compte des performances enregistrées et des réformes fiscales prévues dans la loi de finances 2026, qui restreignent la base imposable.

Cette taxe vise à contribuer au financement du secteur du numérique et du budget national. 

Selon la clé de répartition, 70 % des ressources sont destinées au Trésor public, 20 % au Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FAC) et 10 % à l’OTR.

