Promouvoir la pêche durable

La préservation des ressources halieutiques s'impose comme une priorité stratégique pour renforcer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest.

La surexploitation illégale des eaux et la pêche non réglementée entraînent une raréfaction alarmante des ressources marines, menaçant à terme la viabilité de la pêche, secteur vital pour l'économie et la nutrition des populations locales.

Face à cette situation, le Comité des Pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée (CPCO), en partenariat avec l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), a lancé jeudi à Lomé un projet innovant intitulé "Utilisation de la planification spatiale marine".

Ce projet vise à renforcer la coopération régionale et la gestion transfrontalière des ressources marines et côtières, dans l'objectif d'assurer une sécurité alimentaire durable.

Il sera lancé au Togo, en Côte d'Ivoire et au Ghana et il entend répondre aux défis auxquels sont confrontés les pêcheurs du Golfe de Guinée.

"Les professionnels de la pêche sont confrontés à un certain nombre de menaces et de défis qui entravent leur viabilité à long terme, notamment le déclin des stocks de poissons et la récolte non durable des ressources vivantes", a souligné Wadouféi Babalé, représentant du ministre d'État aux Ressources Halieutiques.

Le projet prévoit plusieurs mesures concrètes pour améliorer la régulation des activités de pêche. Parmi celles-ci, le renforcement de la surveillance des pêches, la promotion de pratiques de pêche durables et la mise en place de zones marines protégées.

Ces travaux réunissent les acteurs clés du secteur, notamment les décideurs politiques, les représentants des communautés de pêcheurs, et les organisations internationales, afin de définir des actions concrètes pour lutter contre la pêche illégale et promouvoir une gestion durable des ressources halieutiques.

Les discussions portent également sur le renforcement des capacités des acteurs locaux dans la gestion des ressources marines.

Le projet vise à encourager la coopération régionale pour la gestion des écosystèmes côtiers et marins, tout en offrant une formation technique aux communautés locales sur les meilleures pratiques de pêche et de conservation.

Cette initiative pilote marque un pas important vers une utilisation plus responsable des ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest.