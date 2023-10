Quatre remorqueurs pour le PAL

Le 4e remorqueur du Groupe Boluda (Espagne) est arrivé au port de Lomé (PAL) vendredi.

Pour l’occasion, le président de la société, Vicente Boluda, avait fait le déplacement à Lomé.

Il avait à ses côtés Kokou Tengué, le ministre de l’Economie maritime.

Le remorqueur de 23 mètres, baptisé ‘VB Lomé’ a été fabriqué par un chantier naval au Vietnam.

Le PAL a accordé un contrat de gestion de l’activité remorquage à la société espagnole

L’entreprise est structurée en deux divisions : Boluda Towage (pour le service de remorquage) et Boluda Shipping (pour le transport maritime et terrestre et la logistique portuaire).

Les remorqueurs sont des bateaux relativement petits, très puissants et très manœuvrables, servant à guider, tirer, pousser les gros bateaux entrant et sortant des ports, ils les aident en particulier, lors des manœuvres d'accostage.